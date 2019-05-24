الأمم المتحدة تفاجئ الجميع بشأن الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الحديدة لخروقات يومية من قبل قوى العدوان فضلا عن الحصار المطيق لأبناء مديرية الدريهمي أمام مرأى ومسع من الأمم المتحدة، أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، زراعة مئات الأشجار في الحديدة غربي اليمن، في إطار ما اسمته بالجهود الرامية لتجميل المدينة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، عبر حسابه على موقع تويتر.

وقال المكتب إنه تم زراعة مئات الأشجار في تسعة مواقع بالحديدة لتجميل المدينة، واستعادة رونقها القديم.

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وأضاف أن الخطوة تأتي كجزء من التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باتفاق ستوكهولم (الرامي لتطبيع الوضع في الحديدة)، وفي إطار حملة نظافة أطلقت في شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يعاني أكثر من 7000 مدني في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة من حصار خانق تفرضه تحالف العدوان ومرتزقته منذ ما يزيد عن 9 أشهر.

وجه الأهالي في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة نداء عاجلاً لرفع الحصار عنهم.. مؤكدين مرور الشهر التاسع وهم تحت الحصار المطبق الجائر من قبل العدوان ومرتزقته والذي يعتبر من أبشع الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية.