شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. انقلاب عسكري جاري الان في العاصمة صنعاء والحوثيون يفقدون السيطرة .. (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر محلي بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء بوقوع تمرد جماعي في صفوف مليشيا الحوثي، على وقع الضربات القاصمة لرجال الجيش اليمني والمقاومة المشتركة.

وقال المصدر في تصريح الى " المشهد اليمني " ان احد أبناء ‎نهم المتحوثين، ابلغه بأن مجموعة كبيرة من الحوثيين رفضوا القتال في ‎الضالع وحصل تمرد جماعي على المشرف الحوثي؛ ما أدى إلى حدوث اشتباكات مسلحة بينهم، بعد ذلك غادروا إلى صنعاء.



وحققت قوات الجيش اليمني والمقاومة المشتركة انتصارات نوعية على مليشا الانقلاب بكافة جبهات الضالع، حررت خلالها الكثير من المناطق القريبة من مدينة قعطبة، وزرعت الرعب في صفوفهم الامر الذي جعل المليشيا تأكل نفسها من الداخل.