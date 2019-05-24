شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة أكبر انهيار للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار (اسعار الصرف الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل الريال اليمني انهياره الكبير أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الخميس، وسط مخاوف من استمرار تدهور القيمة الشرائية للريال اليمني. سعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأخرى، حتى مساء الخميس الموافق 23 مايو 2019م. Advertisements العملة سعر البيع سعر الشراء

الدولار الأمريكي` 553 560

الريال السعودي 147 148

الدرهم الإماراتي 148 149

اليورو الأوروبي 605 615

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