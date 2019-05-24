شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..جماعة الحوثي تنشر صور مفاجئة لهجوم استهدف " مطار أبو ظبي " وخبير عسكري مصري يكشف حقيقة وصحة الصور !( شاهد ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت جماعة الحوثي صورا ادعت انها لضربة جوية بواسطة طائرة مسيرة لمطار " ابوظبي " الدولي في العام 2018م

وشكك الخبير العسكري المصري البارز " توفيق حميد" بصحة الصور مبديا تساؤلات من قبيل لماذا لم يبادر الحوثيين الى نشر هذه الصور التي ابرزها اليوم لاثبات قدرتهم على ضر بالعمق الإماراتي .

واعتبر الخبير العسكري المصري أن الرواية الإماراتية بان ما حدث انذاك كان مجرد حادث عرضي تم احتوائه هي الادق والاكثر شفافية .

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