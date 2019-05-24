لأول مرة في تاريخ البشرية .. الطيران اليمني يسقط الباتريوت الأمريكي في السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نجران

استهدف سلاح الجو اليمني المسير منظومة صواريخ باتريوت تابعة لتحالف العدوان السعودي في مطار نجران جنوب غربي السعودية، واصابها بدقة.

حيث نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوما ثالثا خلال أقل من 72 ساعة بطائرة مسيرة ضد مطار نجران في السعودية، استهدف منظومة صواريخ باتريوت الامريكية المضادة للصواريخ والقاعدة الجوية بالمنطقة وذلك ردا على جرائم تحالف العدوان السعودي في قصف المدنيين اليمنيين .

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نجاح العملية الهجومية التي نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق، في وقت لم يصدر فيه تعليق فوري من التحالف السعودي الإماراتي حول هذا الهجوم.

وتعد هذه المره الاولى التي يجري فيها استهداف نظام الدفاعات الجوية بالطائرات المسيرة وذلك على غير العادة والتي يفترض فيها ان تكون الطائرات هدفاً للدفاعات الجوية وليس العكس

وعلی وقع هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، تبقى 297 موقع آخر في السعودية والإمارات بانتظار الهجمات المفاجئة لابطال الجيش واللجان الشعبية کما وعدت بذلك.