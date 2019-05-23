وحسب بيان لمكتب المحافظ، فإن الفقيد عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت ، الأمين العام الأسبق للجامعة، والمحاسب القانوني الدكتور محمد علي العيدروس الذي وافاه الأجل اليوم بمدينة المكلا .
ورفع المحافظ خالص التعازي لأسرة وذوي الفقيد ، وزملائه بجامعة حضرموت ، مبتهلاً الى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ، وأن يعصم قلوب أهله ويلهمهم الصبر والسلوان . إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
يشار إلى أن جامعة حضرموت هي جامعة يمنية عامة تأسست عام 1996 في محافظة حضرموت. تضم 14 كلية منها كلية الطب والعلوم الصحية, كلية الهندسة والبترول, كلية التمريض, كلية العلوم البيئية والأحياء البحرية, كلية التربية بالمكلا, كلية البنات وكلية الآداب.
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني ينعي الأمين العام الأسبق لجامعة حضرموت محمد العيدروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.