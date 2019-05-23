البحسني ينعي الأمين العام الأسبق لجامعة حضرموت محمد العيدروس

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، الأمين العام الأسبق لجامعة حضرموت والمحاسب القانوني الدكتور محمد علي العيدروس.

وحسب بيان لمكتب المحافظ، فإن الفقيد عضو هيئة التدريس بكلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت ، الأمين العام الأسبق للجامعة، والمحاسب القانوني الدكتور محمد علي العيدروس الذي وافاه الأجل اليوم بمدينة المكلا .

ورفع المحافظ خالص التعازي لأسرة وذوي الفقيد ، وزملائه بجامعة حضرموت ، مبتهلاً الى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ، وأن يعصم قلوب أهله ويلهمهم الصبر والسلوان . إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

يشار إلى أن جامعة حضرموت هي جامعة يمنية عامة تأسست عام 1996 في محافظة حضرموت. تضم 14 كلية منها كلية الطب والعلوم الصحية, كلية الهندسة والبترول, كلية التمريض, كلية العلوم البيئية والأحياء البحرية, كلية التربية بالمكلا, كلية البنات وكلية الآداب.