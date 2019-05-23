إستطلاع : الغد المشرق تحتل الصدارة من حيث المشاهدات

أظهرت استطلاعات مشاهدة تلفزيونية للنصف الأول من شهر رمضان المبارك، بتقدم قناة الغد المشرق بفارق كبير بنسب المشاهدة على مستوى بلادنا اليمن. وحازت معظم برامجها ومسلسلاتها وفقراتها الرمضانية على متابعة واستحسان الجمهور في الوطن الأم وفي بلاد الغربة. وتصدر برنامج دروب مشرقة المركز الأول في فئة البرامج الإجتماعية وبرنامج هل هلالك في السهرات الرمضانية وصحصح معي في فئة البرامج الكوميدية الساخرة. وحازت قوالب الدراما التلفزيونية العربية على اغلب نسب مشاهدة، من خلال الغد المشرق. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة الغد المشرق بالشكر الجزيل لجمهورها الوفي وتعده في استمرارية التميز في تقديم كل ما يستهوي مختلف الفئات والمحافظات اليمنية، حيث أن جمهورها من أبناء شعبنا هم نبض تميزها في الداخل والخارج.

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