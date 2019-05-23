نجيب غلاب يكشف.. ما هي علاقة مارتن غريفيث ببريطانيا ؟ (فيديو)

وأضاف غلاب أن جنسية غريفيث كمبعوث للأمم المتحدة كان لها دور في تصاعد الحملة الإعلامية ضده لتشمل بريطانيا أيضاً، حيث توجد معلومات مؤكدة أنه موظف في وزارة الخارجية البريطانية، وبالتالي فإن تدخل بريطانيا المكثف لدعم غريفيث أوجد الشك في الحكومة الشرعية تجاه حقيقة دور غريفيث في اليمن.
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