نجيب غلاب يكشف.. ما هي علاقة مارتن غريفيث ببريطانيا ؟ (فيديو)

قال نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الغد المشرق، إن السلوك الذي تتبعه الأمم المتحدة هو ما سهل دخول مليشيا الحوثي الانقلابية إلى صنعاء، عن طريق وثيقة السلم والشراكة، والتي شرعنتها الأمم المتحدة، مُضيفاً لكن المليشيا انقلبت عليها في النهاية وعلى العملية السياسية بالكامل، حيث قامت بملاحقة رئيس الجمهورية ثم أعلنت بما يسمى إعلانها الدستوري وقامت بتصفية كافة خصومها.

وأضاف غلاب أن جنسية غريفيث كمبعوث للأمم المتحدة كان لها دور في تصاعد الحملة الإعلامية ضده لتشمل بريطانيا أيضاً، حيث توجد معلومات مؤكدة أنه موظف في وزارة الخارجية البريطانية، وبالتالي فإن تدخل بريطانيا المكثف لدعم غريفيث أوجد الشك في الحكومة الشرعية تجاه حقيقة دور غريفيث في اليمن.