مع استمرار هطولها.. تعرف على خارطة الأمطار وتنبيه الأرصاد باليمن الساعات المقبلة

وتوقع المركز في بيان اليوم، استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة .
وأشار المركز إلى نشوء حالة عدم الاستقرار في الأجواء سيرافقها هطول أمطار على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز جنوباً وامتدادها إلى محافظات البيضاء، الضالع وأبين وأجزاء من محافظات شبوة، حضرموت، مأرب والجوف خلال فترتي الظهيرة والمساء.
ونبه المركز المواطنين إلى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية أثناء هطول الأمطار .
ودعا المركز سائقي المركبات إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من انزلاق مركباتهم ومن الانهيارات الصخرية وكذا الانخفاض الحاد في مدى الرؤية الافقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية .
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