المليشيا تحول مقر الكلية الحربية بصنعاء لمزار مقابل دفع 500 ريال

ونقل "الثورة نت" عن مصدر مطلع إن القائمين على الكلية من عناصر الجماعة الانقلابية يسمحون للمواطنين بالدخول الى الكلية مقابل مبلغ 500 ريال يدفعها الزوار للمسلحين عند البوابة، حيث يتسنى لهم بعدها التجول بين مباني الكلية وميادين التدريب واسطبلات الخيول وقاعات المحاضرات.
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ووصف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بان هذه التصرف امعان في إساءة المليشيا للجيش اليمني و رموزه ومنشاته وانتقاما من الجمهورية التي يعد الجيش احد أركانها مبديا تخوفه من ان يكون هذا الاجراء مجرد بداية لتحويل الكلية الحربية الى مشروع استثماري خاص على غرار ما حدث لمنشاة نادي ضباط الشرطة .
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