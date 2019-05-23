مليشيا الحوثي تواصل حظر زيارة الصحفيين المختطفين في سجونهم بصنعاء

تواصل مليشيا الحوثي حظر اي زيارات للصحفيين المختطفين في سجونها بصنعاء.

وذكر أهالي المختطفين أن مليشيا الحوثي منعتهم يوم أمس من زيارة ابنائهم في سجن الأمن السياسي بصنعاء.وأضاف الأهالي أن مليشيا الحوثي تمنعهم من ابسط حقوقهم وتحرمهم من زيارة ابنائهم المختطفين في سجونها خصوصا في شهر رمضان المبارك.

يذكر أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل تعذيب الصحفيين المختطفين في سجن الأمن السياسي الخاضع لسيطرتها، كما صادرت عنهم الملابس، ومنعت إدخال الغذاء والدواء لهم.

وفي مطلع مايو الجاري، اصدرت العفو الدولية تقريراً اعتبرت، الاحتجاز التعسفي للصحفيين العشرة، لمدة تقرب من أربع سنوات على أيدي ميلشيا الحوثي، مؤشر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها حرية الإعلام في اليمن.

وقالت المنظمة إن الاحتجاز غير القانوني المطول والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لهؤلاء الصحفيين العشرة إنما هو تذكير مروع بالمناخ الإعلامي القمعي الذي يواجه الصحفيون في اليمن، ويبرز المخاطر التي يواجهونها.