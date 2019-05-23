بالصور.. المركز الكشفي بسيحوت في المهرة ينفذ مشروع إفطار صائم بدعم من "فينا خير"

نفذ المركز الكشفي بمديرية سيحوت بالمهرة وبدعم من مبادرة فينا خير حملة توزيع إفطار صائم لمناوبي المستشفى الريفي ومؤسسة الكهرباء إدارة الأمن بالمديرية. ووفق متابعة "الخليج 365"، يأتي تنفيذ هذه الحملة ضمن خطة مبادرة فينا خير التطوعية تقديم وجبات الإفطار لعابري السبيل منذ بداية الشهر الفضيل بدعم من الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهرة. وقام شباب الكشافة بزيارة خاصة لرائد الحركة الكشفية بالمحافظة القائد عبدالسلام عوض معرابي "أبو مجاهد" إلى بيته والذي اقعده المرض وقدموا له وجبة إفطار والأطمئنان على صحته .

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