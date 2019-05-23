لواء الصاعقة يكسر هجوما للمليشيا شمال قعطبة

تمكن لواء الصاعقة من كسر عملية تسلل لمليشيا الحوثي شمال مدينة قعطبة بمحافظة الضالع.وافاد القسم الاعلامي التابعة لألوية الدعم والاسناد أن العملية ادت الى مصرع خمسة عشر حوثيا على الأقل وجرح آخرين خلال هذا الهجوم فيما جرح أربعة من قوات الصاعقة أحدهم حالته خطرة

وذكر أن المواجهات مازالت مستمرة حتى كتابة الخبر، وأن تعزيزات لقوات الحزام الأمني وصلت المعسكر لمساندة قوات اللواء الأول صاعقة في دحر المليشيات والتصدي لها.