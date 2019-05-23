ذراع إيران في اليمن تواصل عمليات التصعيد العسكري الواسع بالحديدة

واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن عمليات التصعيد العسكري الواسع على مواقع العمالقة في حيس جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن. وأفاد مصدر عسكري ميداني بأن المليشيات شنت قصف عنيف ومكثف إنطلاقا من مناطق سيطرتها نحو مواقع العمالقة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية. وقال المصدر بأن قذائف مدفعية الهاون تساقطت على مواقع العمالقة مصحوبة بإطلاق نار مكثف من الأسلحة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح الدوشكا وسلاح البيكا. وركزت مليشيات الحوثية عملياتها نحو مدينة حيس جنوب المحافظة بشكل لافت ومستمر خصوصاً منذ بدء الهدنة الأممية في المدينة ، إذا تقوم المليشيات بحشد مئات المقاتلين وتستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة تتضمن آليات وعتاد عسكري، وهو ما ينذر بسعي المليشيات لإرباك المشهد في مناطق متفرقة ، نحو المدينة وهو مالم يتحقق لها بفعل تصدي ألوية العمالقة لهجماتها وتسللاتها نحو مدينة حيس.

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