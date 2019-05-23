شاهد.. فلل وعمارات حوثية تستوطن صنعاء وسط مجاعة إنسانية "صور"

تصاعدة مؤخرا ظاهرة ظهور المنازل والفلل الفارهة في صنعاء يملكها حوثيون أو تجار حرب متحوثين وسط مجاعة انسانية وفقر متقع بين أوساط اليمنيين.

في كل أحياء وشوارع العاصمة صنعاء تجد العمائر الحديثة والفلل التي ظهرت خلال شهور معدودة فجأة ودون مقدمات.

ويتساءل مواطنون من يمكنه أن يبني مثل هذه العمائر الضخمة في زمن تشهد اليمن اكبر مجاعة في العالم بحسب الامم الامتحدة.

شهادات سكان:

في شارع الرقاص وسط العاصمة تتواجد عمارة ضخمة تتكون من عشرة طوابق بواجهة زجاجية تعود ملكيتها لقيادي حوثي.

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وذكر سكان الحي أن المكان المقابل لهذه العمارة الضخمة تتواجد امراة مع طفلتيها طوال ساعات اليوم تسعى للحصول على أموال من المارة في موقف متناقض يجسد حالة الشعب اليمني مع قيادات الحوثي الذين اكلوا قوت الشعب باسم الحرب.

وكانت أول عمارة ظهرت بشكل مفاجئ لظاهرة المباني المستوطنة في صنعاء هي للقيادي الحوثي علي العماد في 2015م بالقرب من شارع الزبيري.

وعلق ناشطون حينها على العمارة التي قام ببنائها خلال عدة أشهر فقط ومكونة من اكثر من ستة طوابق بأنها ظاهرة تجسد حالة النهب التي تقوم بها مليشا الحوثي من قوت الشعب ورواتب المواطنين.

وجاءت ظاهرة استيطان الحوثيين لصنعاء بتلك المباني الضخمة بعد احتلالهم لصنعاء وسيطرتهم على مقدرات البلد والتجارة بالبترول والسوق السوداء.