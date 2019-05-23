"الخليج 365" يعزي قبيلة آل باراس بوفاة محسن محمد أحمد

تتقدم أسرة وموقع "الخليج 365" بأصدق عبارات العزاء والمؤاساة لقبيلة آل باراس بشكل عام، وأسرة وذوي المغفور له بإذن الله، محسن محمد أحمد باراس بشكل خاص، الذي وافاه الأجل مساء اليوم الخميس.
ويبتهل "الخليج 365" المولى عز وجل أن يلهم أهل وذوي الفقيد الصبر والسلوان على هذا المصاب الجلل.. سائلين الله أن يسكن فقيدهم فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
أسرة تحرير وطاقم موقع 'الخليج 365'.
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