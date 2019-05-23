مليشيا الحوثي تجبر طلاب من جامعة إب الحضور لدورات طائفية وتكرس الكراهية

أفادت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي تقوم باجبار طلاب جامعة إب الحضور لدورات تدريبية تكرس الطائفية والكراهية.

وذكرت المصدر ان مليشيا الحوثي أجبرت طلاباً في الجامعة على حضور دورات طائفية بهدف إقناعهم للمشاركة في "محارق الموت الحوثية. وذكرت المصدر ان مليشيا الحوثي أجبرت طلاباً في الجامعة على حضور دورات طائفية بهدف إقناعهم للمشاركة في "محارق الموت الحوثية. وأضاف المصدر ان المليشيا الحوثية أجبرت أيضا قيادة جامعة إب والجامعات الأهلية على دفع جبايات مالية جديدة تحت مسمى كسوة العيد لمقاتلي المليشيات

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