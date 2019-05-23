أربع فضائح حوثية في الفيديو المزعوم لاستهداف مطار أبوظبي.. تقرير خاص

بثت قناة المسيرة الحوثية فيديو زعمت انه يظهر لحظة استهداف مطار أبو ظبي في دولة الإمارات بطائرة مسيرة العام الماضي .

واظهر الفيديو الذي رصده الخليج 365 العديد من الثغرات والتي تعتبر فضائح للحوثي تضعف من حقيقة الفيديو .

الفضيحة الأولى قالت قناة المسيرة الحوثية ان الفيديو بتاريخ 26 يوليو 2018، لكن المتحدث الرسمي للجماعة محمد عبدالسلام كتب بصفحته أنه تم التصوير في 23 مايو .

الفضيحة الثانية نشر عبدالسلام تغريدة لوزير الدولة الإماراتي انور قرقاش مزعومة بانها رد على الفيديو لكن التغريدة بتاريخ 17 أغسطس 2018.

الفضيحة الثالثة بث المقطع صورا لطائرةقالت انها مسيرة في مطار ابوظبي ثم انفجار من غير المؤكد موقعه وليس هناك ما يؤكد أنه ناتج عن الطائرة .

أما الفضيحة الرابعة حسب مراقبين تحدثوا لـ" الخليج 365 " أن مطار ابوظبي اكد وقوع حادثة قبل اعلان الحوثي عن استهداف المطار لاستغلال الحادث العرضي .

وكانت مطارات أبوظبي أكدت في بيان في 26 يوليو 2016 "وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء (ذلك اليوم 26 يوليو )، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.".

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