القوات تسقط طائرة إيرانية اطلقتها المليشيا في أطراف الضالع

وذكرت المصادر أنه تم اسقاط طائرة التصوير التي يعتقد انها تابعه لميليشا الحوثي المدعومة ايرانيا في في حجر منطقة شعب فاجع.وكانت قوات الحزام الامني تمكنت من تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمال مديرية قعطبة، إضافة إلى تطهير عدد من المواقع في قرى "حُمر السادة" شمال غربي قعطبة.

وتكبدت الميليشيا الانقلابية عشرات القتلى والجرحى علاوة على انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك.

كما لقي قيادي كبير في الميليشيات الحوثية مصرعه، في جبهة حجر، وهو المدعو سفيان الشريفي المكنى (أبو حرب)، أحد قيادات قوات الأمن المركزي، التابعة للحوثيين.