شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال حرب طاحنة في جبهة جديدة غير الضالع والقصف هستيري والانفجارات مرعبة والصواريخ بشكل عشوائي أحدهم سقط على قاطرة وانهيار عدة منازل "ماذا يحدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، قصفاً هستيرياً على مركز مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب البلاد، الخميس 23 مايو 2019، ما تسبب في تضرر منازل مواطنين، واستهدفت المليشيا قاطرة بصاروخ حراري وأصيب السائق. وأمطرت المليشيات الحوثية مدينة التحيتا بوابل كثيف من القذائف المدفعية الثقيلة والمختلفة، صباح الخميس، متسببة في حالة من الهلع والذعر في أوساط الصغار والنساء والنازحين ودمرت القذائف منازل وسط الأحياء السكنية. من جهة ثانية أصيب سائق قاطرة محملة بعبوات مياه فارغة في منطقة الفازة مديرية التحيتا كانت في طريقها إلى الدريهمي وتم ضربها بصاروخ حراري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشتعال حرب طاحنة في جبهة جديدة غير الضالع والقصف هستيري والانفجارات مرعبة والصواريخ بشكل عشوائي أحدهم سقط على قاطرة وانهيار عدة منازل "ماذا يحدث؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.