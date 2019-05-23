شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بطائرة مسيرة...الحوثيين يهاجمون مدينة نجران وبيان هام صادر عن المتحدث باسم التحالف العربي"تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت دفاعات التحالف مساء اليوم الخميس من تدمير طائرة ايرانية مسيرة اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه نجران. وذكر المتحدث باسم التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون باتجاه مطار نجران، ظهر اليوم . وأضاف أن الطائرة حاولت “استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حمايه خاصة للأعيان المدنية ” حسب قوله.

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