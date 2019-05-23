شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي اماراتي يفجـر مفاجأة ويكشف عن دولة عربية جديدة ستظهر بمنطقة الخليج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع أكاديمي اماراتي بظهور دولة عربية مستقلة قريبًا في منطقة الخليج.

وكتب الاكاديمي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، على حسابه في تويتر: “ربما قريبا دولة عربية مستقلة اسمها جمهورية الأحواز في الخليج العربي”.

وتفاعل عدد من المتابعين مع تغريدة الأكاديمي الإماراتي والتي جاءت في ظل تصاعد الأزمة بين إيران وأمريكا.

وفي هذا السياق قال الكاتب السعودي تركي الحمد: “لو حدث هذا تموت إيران.. كل منابع النفط هناك.. في الأحواز”.

وتسائل أحد المغردين: “نتمنى ذلك…لكن من سيحررها.. ترامب”؟

بينما سخر مغرد آخر من هذا الطرح وقال: “ربما من تکثر فطور العشاء بعد ساعات من الصيام العقل يفقد تفکير يا استاذ متوهم”، بحسب قوله.

في حين علق أحدهم قائلا “ربما قريبًا تصبح البحرين منطقة إيرانية مره أخري!!”

وكان عبدالخالق عبدالله تطرق إلى الأزمة الأمريكية الإيرانية في تغريدات سابقة حيث قال: “في حال اندلاع حرب في المنطقة حددت القوات الأمريكية نحو 35 الف هدف عسكري في ايران ستقوم بتدميرها بشكل انتقائي وممنهج من بينها منصات صاروخية وقواعد عسكرية ايرانية تهدد الملاحة في مضيق هرمز قامت ايران ببنائها في جزيرة ابو مرسى الاماراتية التي تحتلها ايران منذ سنة 1971”.

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