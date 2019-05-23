شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... محامي الرئيس الراحل”صالح .. يحذر السفير أحمد علي من مصير والده والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه المحامي السابق للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح تحذيرا إلى نجل الرئيس السابق أحمد علي من مصير والده
وقال المسوري في تغريده له على تويتر إلى الأخ أحمدعلي عبدالله صالح والله إني لك ناصح أمين.
محذرا اياه من الوقوع في خطا والده علي صالح
وأضاف المسوري لقد وثق والدك فيمن سلموا رأسه للحوثة وأجد بعضا منهم قد إنتقلوا إليك
وقال المسوري ان وجود من حولك الآن ليس حبا فيك وإنما ليعيدوا الكرة معك بعد الزعيم صالح حسب قوله
يذكر أن المؤتمر الشعبي العام في صنعاء قام بانتخاب احمد علي نائبا للمؤتمر
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