عاجل : بالتزامن مع قصف الحوثيين ...حالة من الذعر بين المواطنين واغلاق عدد من الشوارع في نجران "وهذا مايحدث الان "

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عدن - ياسمين التهامي - تسببت الصخور المتساقطة إثر هطول الأمطار مساء أمس على المحافظات الشمالية لمنطقة نجران، في إغلاق الطريق الرابط بين محافظتَي بدر الجنوب وحبونا. وحشدت إدارة الطرق بمنطقة نجران جميع إمكاناتها لفتح الطريق وجلب عدد من فرق الصيانة مجهزة بالبلدوزرات والجرافات والعمالة، والعمل على مدار الساعة منذ إغلاق الطريق؛ لنقل وفتح الطريق. Advertisements وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حذرت من هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق اليوم الخميس.

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