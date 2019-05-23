مشاهد من داخل مطار أبو ظبي لحظة استهدافه بطائرة مسيرة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 -ابو ظبي شر تلفزيون المسيرة اليوم الخميس، مشاهد لواحدة من أهم عمليات سلاح الجو المسير ضد “تحالف العدوان”. وتظهر المشاهد، عملية استهداف منشآت في مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة من طراز “صماد 3″، التي وقعت العام الماضي. وكانت الطائرة المسيَّرة قطعت مسافة 1500 كيلومتر قبل وصولها إلى مطار أبوظبي.

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