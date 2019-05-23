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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
اكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة إن أغلب العمليات التي يتم تنفيذها في عمق العدو هي موثقة من قبل الإعلام الحربي التابع للجيش واللجان الشعبية.
وأشار العميد يحيى سريع في تصريح لقناة المسيرة إلى أن على العدو أن يحسب حسابه في أن العمليات القادمة ستكون أشد إيلاما، موضحا أن الجيش واللجان الشعبية أوقفوا العمليات لفترة معينة كرسالة سلام لكن تصعيد العدو لم يتوقف.
وأكد أن أي تصعيد سيقابل بعمليات نوعية وأن الجيش واللجان الشعبية لديه القدرة على الوصول إلى أهداف جديدة في عمق العدو.
من جانبه قال رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام مساء اليوم الخميس لوزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش بالمشاهد الموثقة تظهرون أنكم أكذب من في البسيطة،مؤكدا في تغريدة له “للمرات القادمة عليكم الإقرار فورا”.
وتأتي تصريحات رئيس الوفد الوطني عبدالسلام والمتحدث بإسم الجيش اليمني بعد أن بثت قناة المسيرة مساء اليوم مشاهد خاصة عرضت للمرة الأولى ما خلفته عملية سلاح الجو المسير على مطار أبو ظبي الدولي، وأظهرت المشاهد لحظات تحليق وضرب طائرة “صماد3” لمطار أبوظبي والتي تم تنفيذها في يوليو 2018، وبينت المشاهد الأضرار التي لحقت بـ TERMINAL 1 في مطار أبوظبي بعد ضربة طائرة صماد3.
عضو الوفد الوطني المفاوض، عبدالملك العجري، من جانبه دعا شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وقف جنون محمد بن زايد قبل أن تلتهم النار كومة القش في إشارة إلى ما سيلحق الإمارات من تداعيات جراء العمليات الانتقامية للجيش واللجان الشعبية، في حال استمر عدوانها.
وقال العجري في تغريدة له “على شيوخ الإمارات أن يوقفوا جنون محمد بن زايد وإلا فإن النار ستلتهم كومة القش”، مشيرا إلى أن مقاطع الفيديو التي بثتها المسيرة لقصف مطار أبو ظبي تمثل ضربة مزدوجة؛ عسكرية واستخباراتية.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب عرض مشاهد استهداف مطار ابو ظبي .. تصريحات نارية لثلاثة مسؤولين يمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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