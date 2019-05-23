الطيران المسير يخرج مطار نجران عن الخدمة من جديد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – نجران

شن سلاح الجو المسير اليوم الخميس هجوماً على مطار نجران هو الثالث من نوعه خلال 72 ساعة.

وأوضح مصدر في سلاح الجو المسير في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طائرة من طراز قاصف 2K استهدفت منظومة الباتريوت في المطار بعد عملية استخباراتية دقيقة.

يذكر بأن مطار نجران كان قد اغلق لنحو اربع سنوات عقب استهدافه بالصواريخ الباليستية، ولم تمضي سوى ايام على اعادة افتتاحه من جديد حتى اصبح هدفاً عسكرياً لأبطال الجيش واللجان الشعبية كرد على استمرار الغارات السعودية على اليمن.