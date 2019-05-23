صنعاء: العثور على طفل مقتولا بعد يومين من اختطافه بمنطقة "حزيز"

عثر مواطنون، يوم الأربعاء، على احد الأطفال مقتولا في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء، بعد يومين من اختطافه.

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن سكان عثروا ظهر الأربعاء، على جثة الطفل( محمد الرحامي 8 أعوام) داخل كيس مرمية بجوار مسجد السماوي حارة الوحدة في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء.

وأضافت، أن جثة الطفل الرحامي، نقلت إلى المستشفى بانتظار تحليلها من قبل الطب الشرعي.

وأختطف الطفل قبل يومين، من قبل مجهولين، أثناء خروجه مع جده لصلاة التراويح .

وتشهد العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي تزايد في نسب الجرائم التي تنوعت بين القتل والاختطاف.

