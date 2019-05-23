شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تغيير مفاجئ لاسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني ...مباشر من محلات الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل العملات الاجنبية الصعود بشكل طفيف في محلات الصرافة في صنعاء امام العملة المحلية.

وقال مصرفيون اليوم الخميس لـ اليمن العربي إن سعر العملات الاجنبية اليوم في اسواق الصرافة هي على النحو التالي:

شراء الدولار

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