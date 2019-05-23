شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :في تحدي واضح وصريح للشرعية...عيدروس الزبيدي يحشد الان مئات المسلحين لاقتحام هذا المكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الزميل أنيس منصور في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر هناعدن ‏بلاغ عاجل للتحالف والشرعية

‏منذ ليلة امس وعيدروس الزبيدي يحشد مئات المسلحين من الضالع وما حولها وعدن إلى جبل حديد استعداداً لنقلهم إلى وادي حضرموت لمعركة مع قوات المنطقة العسكرية الأولى بالوادي بذخيرة وسلاح وأطقم ومصفحات امارتية والله على ما أقول شهيد

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