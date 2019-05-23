إنطلاق بطولة حوف الرمضانية لكرة الطائرة بالمهرة غدا الجمعة

تنطلق يوم غد الجمعة على ملعب "رهن" بمديرية حوف البطولة الرمضانية للكرة الطائرة التي ينضمها نادي حوف الرياضي للفرق الشعبية ، بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية وتحت رعاية محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت. ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن" البطولة تقام بنظام خروج المغلوب وبمشاركة "12" فريقاً، ويلتقي في مباراة الافتتاح فريقي الفهد والاشبال". وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن جوائز نقدية فردية تقدم في كل مباراة للاعبين المميزين لتحفيزهم والرفع من وتيرة الأداء وحرارة المنافسة سعياً لتطوير قدراتهم الفنية والمهارية والبدنية. وأشارت اللجنة إلى هناك مفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقاً.

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