القبض على 4 إرهابيين مطلوبين أمنياً في أحد فنادق مديرية الغيضة بالمهرة

أفادت مصادر محلية في محافظة المهرة، بأن الشرطة العسكرية ألقت القبض على عناصر إرهابية مطلوبة للعدالة، فجر اليوم، بمداهمة نفذتها على أحد الفنادق في مديرية الغيضة، بموجب بلاغات تلقتها من جهات أمنية حول العناصر بعد الاشتباه بها.
ووفق متابعة "الخليج 365"، نجح أفراد الشرطة العسكرية في إحتواء الموقف والقبض على عدد أربعة شخصيات إرهابية مطلوبة أمنياً، فاجأوها في أحد فنادق مديرية الغيضة دون أن تضطر من استخدام العيارات النارية.
وأفادت مصادر أمنية، بأن العناصر الإرهابية المقبوض عليها اليوم مسجل عليها عدد من السوابق في قضايا تخل بالأمن والاستقرار وتنتمي لتنظيمات خارجة عن القانون، وتعتقد المصادر بأن تواجدهم في محافظة المهرة يتعلق بعمليات مشبوهة يخططون لتنفيذها..
مؤكدة بإن الإرهابين الأربعة قيد الحجز والتحقيق وسيتم تقديمهم للعدالة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.
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