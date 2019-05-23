العثور على جثة طفل داخل كيس كبير مرميا في قارعة الطريق بصنعاء

قال سكان في صنعاء إنهم عثروا على جثة طفل مرميا على قارعة الطريق في احدى مناطق امانة العاصمة بعد اختفائه ليومين.

وتدول ناشطون مقطع فيديو لجثة الطفل محمد فهد أحمد علي الرحامي، التي عثر عليها مواطنون، الأربعاء 22 مايو 2019، مقتولاً داخل كيس "شوال" جنوب غرب معسكر السواد جنوب العاصمة صنعاء.

وأظهر المقطع المتداول جثة الطفل داخل الكيس وعلى قدميه آثار تعذيب قيل إن الجاني قام بذلك قبل التخلص منه.

وكانت الأسرة قد أعلنت قبل يومين، اختفاء الطفل محمد الرحامي من أمام منزله بحارة الوحدة بمنطقة حزيز في ظروف غامضة.

وتشهد العاصمة صنعاء انفلاتاً أمنياً وتزايداً لجرائم القتل والاختطافات في ظل سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية للعام الخامس على التوالي.