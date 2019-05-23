الهلال الاماراتي يدعم المخا بمحطة توليد كهرباء بقوة 20 ميجا وات

تسلمت السلطة المحلية في مدينة المخا محطة لتوليد التيار الكهربائي بقوة 20 ميجا وات.وقال أمين عام المجلس المحلي بمديرية المخا الآنسي قاسم، إن مشروع المحطة سينهي بشكل كامل انقطاع التيار الكهربائي في مديرية المخا، وسيساهم في جلب المستثمرين إلى المخا، موضحاً أن المشروع جاء عقب تلف المحول السابق الذي كانت قوته لا تتجاوز 10 ميجاوات.

وأعرب الآنسي، عن شكر السلطة المحلية في المخا لدولة الإمارات نظير ما قدمته وتقدمه من دعم لأهالي الساحل الغربي والذي لم يقتصر على دعم قطاع الكهرباء بل شمل قطاعات التعليم والصحة والمياه والثروة السمكية ومختلف مناحي الحياة.

من جانبه أفاد مدير عام محطة المخا البخارية المهندس علي الرعيني، بأن استهلاك الطاقة الكهربائية في مديرية المخا ارتفع إلى 100% عن ما كان عليه قبل التحرير، وذلك نتيجة للانتعاش الكبير الذي تشهده المخا في المجالات التجارية والاقتصادية والبناء والإعمار وغيرها من المجالات عقب أكثر من عامين على تحريرها.

من جهته أوضح مدير الشؤون الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي في اليمن محمد الجنيبي، أن الهيئة حرصت على تلبية احتياجات أبناء مديرية المخا والمناطق المجاورة لها بقطاع الكهرباء من خلال توفير المشروع الكهربائي الاستراتيجي لإنهاء معاناتهم جرّاء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن منازلهم.

وأكد مواصلة دولة الإمارات تنفيذ مختلف المشاريع والمبادرات الإغاثية والخدمية والتنموية التي تساهم في رفع المعاناة عن أبناء الساحل الغربي وعموم أبناء الشعب اليمني، وكذا مواصلة الوقوف بجانبهم لتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها عبر تقديم مختلف أوجه الدعم والمساعدة لهم.