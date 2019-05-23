المهرة.. مؤسسة المياه بسيحوت تتسلم خزاناً جديدا سعة 300 متر مكعب

تسلمت مؤسسة المياه والصرف الصحي خزاناً جديدا من الصندوق الاجتماعي للتنمية. وبحسب متابعة "الخليج 365"، أفاد مدير المؤسسة بالمديرية ناصر بخيت كلشات بأنه تم إدخال الخزان إلى الخدمة وسيعطي نقلة نوعية وتحسين مستوى خدمات المؤسسة من حيث تأمين وصول المياه إلى المواطنين. واشار الى ان سعة الخزان 300 مترا مكعبا وقد خضع للضخ التجريبي لمدة 15 يوماً. مثمنا الدعم الذي يقدمه محافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت للمؤسسة وتذليله لكثير من الصعوبات الماثلة والجهود التي بذلها الصندوق الاجتماعي للتنمية.

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