مصرع 80 حوثيا والجيش يستمر في التقدم بجبهة الضالع

يواصل الجيش التقدم في جبهة الضالع ودحر مليشيا الحوثي الارهابية.

وقالت مصادر محلية ان قوات الجيش استعادة السيطرة على قرى حمر السادة ودار السقمة وحمر القوز وحمر المشاكلة، وحمر الهديلة، وحمر السيلة، وقردح، والحبيل، والابحور، ومواقع وعل الصغير ووعل الكبير، والقرنعة شمالي مديرية قعطبة.

وتمكن الجيش من تحرر أيضا مواقع صامح والدوير، غربي منطقة مريس، وفتح خط نقيل الشيم الرابط بين منطقة مريس وقعطبة.

واسفرت المواجهات ع مقتل 80 حوثيا، وجرح العشرات، الى جانب اسر 35 عنصرا، فيما استعادة قوات الجيش عدة أطقم وآليات قتالية وأسلحة وذخائر.