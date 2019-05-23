شكرا لقرائتكم خبر عن الشعيبي لاربع احزاب يمنية: تحرم عليكم عدن ومن يوعدكم يضحك عليكم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الناشط السياسي يحيى غالب الشعيبي اليوم رسالة شديدة اللهجة لأربع أحزاب يمنية.

وقال في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في تويتر ورصدها محرر "الأمناء نت" : يدومي الإصلاح وعتواني الناصري وسقاق الاشتراكي وبركاني المؤتمر وقطع غيارهم؛ وفروا جهودكم لعودتكم صنعاء مشروعكم الجديد (بلوه وأشربوا ماءه)"!.

وأردف قائلاً:" تحرم عليكم عدن ومن يوعدكم يضحك عليكم".

واختتم الشعيبي تغريدته:" أثبتثم بأنكم نسخةفكرية مدمجة من الحوثي وعقليته المتحجرة بأيديولوجيتكم الوحدة الوهم ومرجعيات ثلاث وصرخات ثلاث".

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