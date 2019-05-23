شكرا لقرائتكم خبر عن هام.. مرعب الحوثيين والفرس يصل "قعطبة" والمليشيا تستغيث وتفر إلى محافظة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل مساء أمس إلى مدينة قعطبة بمحافظة الضالع، مرعب الحوثيين والفرس، القائد اللواء ثابت جواس، ومعه قوات ضخمة من محور العند .

وذكر مراسل "المنارة نت " في الضالع، أن قائد محور العند اللواء ثابت جواس، تعهد لدى وصوله جبهات القتال في الضالع، بملاحقة مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً،إلى جحورها في محافظة صعدة ،والقضاء عليها وعلى زعيمها "عبدالملك الحوثي".

وشدد القائد جواس ، على ضرورة القضاء على المشروع الإيراني الصفوي،عبر تحقيق النصر الناجز على مليشيا الحوثي الإنقلابية، لينعم اليمن ودول الجوار بالأمن والإستقرار.

وقال مخاطبا المقاتلين من أبطال الجيش والمقاومة "يجب أن لا تزعزع عزيمتنا وإرادتنا أعمال وأصوات النشاز التي تقوم بها وتطلقها المليشيات الإنقلابية والمتمردة على الشرعية الدستورية والثورة والجمهورية والوحدة..".

وفي ذات السياق أكدت مصادر ميدانية لـ"المنارة نت " ، أن مليشيا الحوثي الإنقلابية، في أطراف مديرية قعطبة وجهت نداء إستغاثة للمواطنين في أماكن تواجدها وفي مديريات محافظة إب المجاورة ، للإنضمام إلى صفوفها لمواجهة من أسمته " قاتل بن رسول الله " في إشارة منها إلى قاهرها وقاهر الإيرانيين اللواء ثابت جواس، الذي قضى على تمرد وعلى مؤسس المليشيات الحوثية "حسين بدر الدين الحوثي " الذي كان يزعم وتزعم مليشياته بأنه إبن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات أبنائه وهم أطفال.

وأضافت المصادر بأن مليشيا الحوثي أصيبت بالذعر الشديد عند سماعها بوصول القائد جواس إلى جبهات القتال في الضالع، وفرت العديد من عناصرها بإتجاه محافظة إب ، خشية من سحقها على يد "جواس" ومن معه من أبطال الجيش والمقاومة.

يذكر أن قائد محور العند اللواء ثابت جواس، تعهد في تصريحات سابقة الشهر الماضي، بتصفية زعيم المليشيات "عبدالملك الحوثي". مؤكداً أن قتل "الحوثي" يعدّ وسام شرف، وتطهيرا لليمن وأهله من هذا الفاسد المجرم والإرهابي.

