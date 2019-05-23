شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مليشيا الحوثي من النهدين .. وقوات ضخمة تسيطر على عدة مناطق ...ومروحيات التحالف تحلق بكثافة وهذا ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف العربي اليوم تقدما جديدا بمديرية الحشوة بمحافظة صعدة. وقال قائد اللواء التاسع حرس حدود العميد محمد العملسي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان ابطال اللواء حققوا تقدماً نوعياً بمديرية الحشوة، وسط انهيار لصفوف ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتم السيطرة على جبال النهدين وسمر والذيبة، القريبة من مركز المديرية. وأشار الى أن المعارك أسفرت عن تكبيد المليشيا خسائر كبيرة، ولقي العشرات مصرعهم واصابة أخرين

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