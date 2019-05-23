شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طائرة بدون طيار تحلق الان في سماء العاصمة عدن ..وإطلاق نار في محاولة لاسقاطها "تفاصيل مايحدث الان " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلقت طائرةبدون طيار قبل قليل فوق سماء مدينة الشعب بعدن قبل قليل. وقال سكان محليون لصحيفة عدن الغد ان الطائرة حلقت على علو منخفض فوق سماء المدينة. وقام عدد من الاهالي باطلاق النار عليها في محاولة لاسقاطها..

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