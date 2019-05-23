شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات تنشر لأول مرة عن الرئيس السابق صالح... وقصة العرض المغري الذي قدمه في 2014 وتم رفضه ‘‘الأسباب والتفاصيل’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف كاتب درامي يمني شهير ، عن رفضه عرض مغري مقابل كتابة مسلسل يجسد شخصية الرئيس السابق صالح ، ويظهره على انه بطلا وطنيا.

وقال الكاتب عبدالخالق سيف في منشور تابعه مأرب برس على صفحته في فيسبوك انه اغلى كاتب درامي في اليمن ، ساردا اسباب رفضه كتابة مسلسل يحمل اسم (الصالح).

كما كشف الكاتب عن عمل درامي يجهز له سيكون الاضخم في اليمن ، ويحكي قصة الملك المظفر .

نص منشور الكاتب :

أنا أغلى كاتب دراما في اليمن عن همي همك 6 ورفضت مبلغ 200 ألف دولار لكتابة مسلسل (الصالح) وسأنجز مسلسل( الملك المظفر)

الأربعاء 22 مايو 2019

بكل تواضع أنا أغلى كاتب دراما في اليمن بمبلغ وصل الى 6 مليون ريال عن أول تجربة لي في تأليف حوارات مسلسل همي همك 6 وتحت اشراف وجهد صانع النجوم والإبداع القدير فلاح الجبوري ، بينما من سبقوني ولهم كل الإحترام والتقدير كان افضل أجر لهم 900 ألف ريال

وأعتز أيضا بكل ما كتبته وابدعته لمسلسلات غربة البن والدلال وملح سكر وهفة من شارات واعمال فنية

واعتز وافتخر بكل النجوم الذين شدو من كلماتي كالنجم فؤاد عبدالواحد والنجم وليد الجيلاني والنجم عمار العزكي والفنانة المصرية غادة رجب وغيرهم من نجوم الغناء والإنشاد ومازال باب قلبي مفتوح للجميع

ومن التفاصيل التي أسردها لكم بكل تواضع أيضا رفضي لمبلغ 200 ألف دولار لكتابة مسلسل ( الصالح ) عن حياة وسيرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2014 وذلك عقب فوزي بجائزة دبي الثقافية للإبداع والنجاح الكبير لمسلسل همي همك 6 وقد اعتذرت عن ذلك بسبب محددات المسلسل التي ارادت أن تظهر صالح بلا اخطاء وكأنه مقدس وهذا يتنافى مع طبيعة البشر ولايتفق مع سياق الدراما التي يجب أن تتناول الإيجابي والسلبي وإلاّ سيتحول العمل الدرامي لمجرد (عملية تجميلية فاشلة) كما أن القائمين على المسلسل أرادوا أن أسلط الضوء على حياته من ميلاده ومشاركته في ثورة 26 سبتمبر! وصولا لعام 1974 والتوقف عن تناول هذه المرحلة ثم القفز إلى تأديته اليمين الدستورية كرئيس للجهمورية العربية اليمنية في 1978 ..

وكان من المشاهد المطلوبة في السيناريو التركيز على تحقيق الوحدة اليمنية واظهار أن علي سالم البيض هرب الى الوحدة اليمنية وخانها في الاخير بينما انتصار الصالح لمشروعه في 94 وفي تفاصيل السيناريو الذي لم يتم كان من اهم التفاصيل التي يجب تناولها احداث جامع النهدين واتهام أسماء معينة ( لم يتم ذكرهم طبعا واخبروني ان ذلك سيتم في نهاية كتابة العمل ) كما طلبوا التركيز على هذه الشخصيات المتورطة والاشارة بأن لها ارتباطات وتمويل خارجي ولم تصلني هذه التفاصيل لأنهم أخبروني أن هذه التفاصيل ستصلني في اخر مراحل الانتهاء من كتابة المسلسل وفي اخر مراحل التصوير !!

وطلبوا مني حرفيا أن اكتب عن 11 فبراير كأزمة طاحنة للبلد

ولايمكن تناولها كثورة أبدا ..لايمكن ذلك

كم طلبوا مني في السياق الدرامي في المسلسل ان أكتب مشهد لصالح وهو يبكي بشدة في جمعة الكرامة على الضحايا الأبرياء مع عبارة ( فعلتها ياخسيس ) وتركها مبهمة !!

وكثير من التفاصيل أرادوا أن اكتبها بنهايات غامضة لاتقدم اجابات أو انها تخفي اسرار لم يحن الكشف عنها وهذا ما اقلقني اكثر في حينه

المهم أنا اعتذرت عن كتابة مسلسل الصالح بحجة انشغالي بمنحتي لأكاديمية الفنون في مصر ( وهو المشروع الذي لم يكتمل أيضا وجاءت الحرب لتحرق كل آمالنا وتطلعاتنا ) كما أنني تعودت أن اكتب قناعاتي أيضا إذ سأكون مجرد أجير لكتابة مسلسل لا كاتب بقناعات يجب أن تحترم وبكل تأكيد كان يجب ان نحترم التاريخ وان نسرد احداثه ومساراته دون انتقائية

طبعا مسلسل ( الصالح ) كان سيكون اغلى مسلسل يمني من ناحية التكلفة الانتاجية بمبلغ يصل ل25 مليون دولار كما اخبروني وكان سيصور في اليمن وسوريا ومصر والمغرب

Advertisements

وكان العرض أن أتفرغ لكتابته في لبنان خلال ستة أشهر أنا وطاقم الاعداد والتجهيز لمواد السيناريو في رحلة مدفوعة التكاليف بسخاء شديد

وكانت البطولة وتجسيد صالح ستكون محصورة في احد النجوم التالية

الفنان السوري عابد الفهد

والفنان السوري قصي خولي

والفنان المصري ممدوح عبدالعليم

ورغم التوبيخ المتواصل لي من معظم الذين استشرتهم في ذلك الوقت واعتباري مجنون إن رفضت هذا العرض وهذا المبلغ إلا أنني الان في 2019 أشعر أنني اتخذت القرار الصائب لإيماني أن الدراما يجب أن يلتف ويجتمع حولها كل المتفقين والمختلفين معك إن شعروا أنك كتبت الواقع بصدق وتناولت اعقد الاحداث والتفاصيل التصادمية بنزاهة او عالجتها برمزية ذات دلالات واضحة

وختاما لم أكتب ذلك لأستعرض سيرتي الذاتية والإبداعية اذ مازالت أشعر أنني لم أحقق شيء ( وهذا مايجب أن نشعر به في مساراتنا الإبداعية لنستمر بالاجتهاد لتقديم الأفضل في بيئة سيئة بالنسبة للمبدعيين والمواهب لكنها بيئة يسهل التغلب على صعوباتها من خلال مواصلة التمسك بجدوى الفعل الإبداعي وانتصارنا على قوى الظلام والرجعية في آخر المعركة الإبداعية

كما أن تمسكنا بجدوى الفعل الإبداعي هو حاجز صد فاضح لكل المتسلقيين ولصوص الإبداع المؤمنين بمقولة إذا لم تستحي فاسرق ماشئت )

وبالعودة لمسك الختام اعتذر لكل الذين طلبوا مني كتابة مسلسلات لهم هذا العام والعام المنصرم رغم العائد المادي الكبير، لا غرورا مني ولكن لأن الثقافة ومكتبها وانشطتها في تعز أخذوا كل وقتي واهتمامي

إلا أنني سرقت نفسي مني وذهبت الى تحقيق الخطوة الأولى في أهم حلم ثقافي وابداعي يرودني تحقيقه في حياتي وهو كتابة مسلسل

( الملك المظفر ) وسرد نقوش درامية رائعة عن الفترة الذهبية في تعز والوطن والتي تمثلها عظمة وشموخ الدولة الرسولية وسيرة ( الملك المظفر )

وفي تفاصيل المسلسل الأضخم الذي مازال حلما على ورق سترون الدراما التي جمعت اليمنيين ووحدتهم تماما كما فعل الملك المظفر في ابجدية المجد والتنمية والرخاء والازدهار والعدالة التي شكلت ملامح هذه الفترة الغنية باحداث وتفاصيل ساحرة

ولا تمل أبدا …

وسأجتهد أنا وكل الذين سيؤمنون بهذا العمل الدرامي الضخم على تحقيق هذا الحلم المنصف للشامخة تعز و للعظيمة اليمن …

اليمن التي نعشقها في كل الظروف

ودون يأس سنتمسك بالأمل

وكل عام وأنتم بخير وابداع.

عبدالخالق سيف

نقلًا عن : "مارب برس"