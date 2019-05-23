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ظاهرة مسيئة للنساء تجتاح أسواق عدن بشكل كبير

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عدن - ياسمين التهامي - عبر مواطنون عن إستيائهم الشديد من إنتشار ظاهرة خطيرة في أسواق مدينة كريتر بالعاصمة عدن. 

وقال مواطنون ل"عدن تايم" ان مجموعة من الشباب يمضغون القات(مخزنين) ينتشرون في شوارع وأسواق مدينة كريتر ويقومون بمضايقة النساء ،الى جانب منظرهم الغير لائق وجلوسهم وسط الطريق .

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واستنكر المواطنون هذا التصرف الذي لا يليق بالمدينة ولا يليق بشهر رمضان المبارك، داعين السلطات المحلية وشرطة كريتر للتدخل الفوري ونشر بعض افرداها لإيقاف هذه الظاهرة.

واضاف المواطنون ان يجب على هؤلاء الشباب الذهاب الى الاماكن المخصصة لمضغ القات بعيدا عن الاسواق والاماكن العامة.

وتشهد العاصمة عدن في هذه الأيام ازدحاما شديدا في الأسواق نظرا لقرب عيد الفطر المبارك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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