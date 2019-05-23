شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تعلن عن استقالة هذا المجلس الانتقالي "تفاصيل".. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفريق مصطفى محمد مصطفى، مدير الاستخبارات العسكرية السابق عضو المجلس العسكري السوداني رئيس لجنة الأمن والدفاع، استقالته من منصبه، فجر اليوم الخميس بحسب قناة العربية. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاستقالة وأسبابها. وتأتي الخطوة وسط جمود في المفاوضات بين المجلس من ناحية، وإعلان قوى الحرية والتغيير من ناحية أخرى، حول تشكيل المجلس السيادي، بعد أن رفض "الانتقالي" رئاسة أي شخصية مدنية للمجلس السيادي

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