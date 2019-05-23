شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة المسيرة الحوثية تنقل قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين استهداف منشأة حيوية سعودية طائرة مسيرة.

وأوضحت القناة الحوثية أن طائرة مسيرة استهدفت حظائر تحوي طائرتين بمطار نجران. Advertisements من جانبها ذكرت السفارة السعودية في واشنطن في بيان يوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيين المتحالفون مع إيران. ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية حتى اللحظة

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