تعرف على أسعار صرف الدولار والسعودي في صنعاء

تواصل العملات الاجنبية الصعود بشكل طفيف في محلات الصرافة في صنعاء امام العملة المحلية.

وقال مصرفيون اليوم الخميس لـ الخليج 365 إن سعر العملات الاجنبية اليوم في اسواق الصرافة هي على النحو التالي:

شراء الدولار

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