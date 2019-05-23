ضبط أسلحة وذخائر مهربة في المدخل الغربي لعدن

ضبطت نقطة مشهور "المنصة" التابعة لقوات الحزام الامني قطاع صلاح الدين غرب مديرية البريقة بعدن كميات من الاسلحة والذخائر المهربة كانت في طريقها الى العاصمة المؤقتة.

وقال مصدر في التوجية المعنوي لحزام عدن إن افراد نقطة المنصة وخلال عملية التفتيش الدقيق عثروا على سلاح دوشكا وقناص وار بي جي وعدد من صواريخ لو مختلفة الاحجام وذخائر وقاعدتي مدفع هاون ودوشكا كانت على متن أحد الاطقم العسكرية.

وأكد المصدر، أن تلك الأسلحة كانت مخبأة بطريقة محكمة في محاولة لتهريبها بشكل غير قانوني، إلا أن الحس الامني العالي والاداء المتميز لافراد النقطة مكنهم من كشفها ليتم بعد ذلك احتجاز الطقم وسائقه والركاب من أجل التحقيق معهم واستكمال الاجراءات القانونية اللأزمة.

وأضاف المصدر، في التوجية المعنوي أن افراد نقطة مشهور "المنصة" عودونا من خلال الحس المتميز واليقضة المستمرة احباط كل عمليات التهريب وتثبيت الأمن والأمان في العاصمة.