ضبطت نقطة مشهور "المنصة" التابعة لقوات الحزام الامني قطاع صلاح الدين غرب مديرية البريقة بعدن كميات من الاسلحة والذخائر المهربة كانت في طريقها الى العاصمة المؤقتة.
وقال مصدر في التوجية المعنوي لحزام عدن إن افراد نقطة المنصة وخلال عملية التفتيش الدقيق عثروا على سلاح دوشكا وقناص وار بي جي وعدد من صواريخ لو مختلفة الاحجام وذخائر وقاعدتي مدفع هاون ودوشكا كانت على متن أحد الاطقم العسكرية.
وأكد المصدر، أن تلك الأسلحة كانت مخبأة بطريقة محكمة في محاولة لتهريبها بشكل غير قانوني، إلا أن الحس الامني العالي والاداء المتميز لافراد النقطة مكنهم من كشفها ليتم بعد ذلك احتجاز الطقم وسائقه والركاب من أجل التحقيق معهم واستكمال الاجراءات القانونية اللأزمة.
وأضاف المصدر، في التوجية المعنوي أن افراد نقطة مشهور "المنصة" عودونا من خلال الحس المتميز واليقضة المستمرة احباط كل عمليات التهريب وتثبيت الأمن والأمان في العاصمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أسلحة وذخائر مهربة في المدخل الغربي لعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.