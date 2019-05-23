المسراخ بتعز فريسة التمرد الإخواني يدخلها بمزيد من الفوضى "تقرير"

تعيش مديرية المسراخ اولى مديريات تعز المحررة حالة تمرد منذ تحريرها حيث استغلت جماعة الإخوان انشغال الجميع بجبهات التحرير وفرضت سيطرتها على المجلس المحلي وفرضت نفسها سلطة أمر واقع ماتزال حتى اليوم ترفض الانصياع للسلطة المحلية بالمحافظة.



وتمردت جماعة الإخوان على قرار المحافظ في تعين عبدالقوي الوجيه مديرا عاما للمديرية. وظلت ترفض استعادة مؤسسات الدولة في المسراخ وتتعامل خارج اطار السلطة المحلية بالمحافظة. مراقبون أفادوا "الخليج 365"، بأن" اختطاف المسراخ أدى إلى هدم بنيان السلطة المحلية فيها من خلال مايعتبر حل المجلس المحلي الذي كل أعضائه مع الشرعية واستبداله بسلطة أمر واقع متمردة ". وأضافوا أن" حالة الاستقواء بالسلاح أغرت التمرد إلى فرض الاتاوات والجبايات على المواطنين تحت مسميات مختلفة وخنق المديرية بحزام أمني بات مهدد لحرية الرأي والتعبير السلمي لأبناء المديرية ،في الوقت الذي اطلقت يد جماعة الاسلام السياسي لتعيث فساد في المديرية". ووصل الامر لتهديد السلطة المحلية بالمحافظة والتجرؤ على رئيسها لافشاله من خلال الفوضى.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عصابة التمرد على تصفية الجريح فيصل عبدالجليل محمود في إدارة أمن المسراخ ورمي جثته في الشارع العام.

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وتواصلت اعمال الفوضى لاحراق منزل المحافظ السابق أمين محمود بعد تعرضها للنهب من قبل جماعة الفوضي والعنف في المسراخ وتشير المعلومات إلى احتمال اتساع دائرة الاستهداف للمنازل في ظل تواجد الحملة الامنية.

وتؤكد المصادر أن الحملة الامنية التي خرجت إلى المسراخ فشلت في الحفاظ على حياة فيصل محمود غير أمها تقوم بمواصلة الاعتقالات في صفوف أسرة آل محمود وتحاول أطراف استغلال الموقف لتصفية حسابات معها.

وكان محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان وجه سرعة إرسال حملة أمنية عاجلة الى مديرية المسراخ لضبط الوضع الأمني المتدهور هناك إثر محاولة اقتحام إدارة أمن المديرية ومداهمة منزلي المحافظ السابق الدكتور أمين محمود وعمه الدكتور عبدالوهاب محمود في المسراخ.

وأكدت برقية المحافظ الموجهة للمعنين على ضرورة نقل المتهم فيصل عبدالجليل من سجن المديرية إلى مباحث مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن مجاميع مسلحة حاولت مداهمة واقتحام إدارة أمن المسراخ بقوة السلاح لتصفية الجريح فيصل عبدالحليل المتهم بقتل اثنين من أفراد العصابة المتورطة في مداهمة منزل المحافظ ونهبه، وتمكنت العصابة من تصفية فيصل عبدالجليل بتواطؤ واضح من يحيى إسماعيل ومدير الأمن المواليان لجماعة الإخوان.

وتؤكد مصادر متطابقة في المسراخ، حدوث عملية اشتباكات بين حراسة المنزل والمجموعة المهاجمة أدت إلى مقتل كل من عبدالحميد أحمدعبده سعيد ،وصخر فؤاد غالب حميد- كلاهما من حراسة المتمرد يحيى اسماعيل المنصب نفسه مديرا للمديرية - وإصابة فيصل عبدالجليل حارس منزل المحافظ السابق.

وتفيد الأنباء الواردة من هناك وتشير إلى تورط المتمرد يحيى اسماعيل في اثارة الفوضى.