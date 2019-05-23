البحسني يبحث مع ممثل مكتب الامم المتدة لتدشين 4 مشاريع بتكلفة 5 ملايين $

بحث محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني مع مكتب ممثل الامم المتحدة لخدمة المشاريع(UNPOS) المهندس أحمد عبيد الميسري عدة ملفات مشارع وتنموية.

وأطلع الميسري المحافظ على مشاريع البنك الدولي الحيوية التي اعتمد تمويلها البنك الدولي في المحافظة والتي سيبدأ العمل فيها قريباً ، وبلغ عددها 4 مشاريع حيوية بكلفة تتجاوز الـ 5 ملايين دولار.

وأوضح المهندس الميسري أن البنك الدولي اعتمد تمويل مشروع رصف (سيلة السدد) بالغويزي بديس المكلا الممتد الى قرب مستشفى البرج بكلفة مليون و٤٠٠ ألف دولار ، وسيتم بموجب المشروع اعادة تأهيل الشارع الخلفي لشارع الغويزي (شارع الورش) ورصف السائلة ابتداء من منابع تدفق السيول بما يضمن سهولة تدفق مياه السيول وحماية المنازل وعدم الاضرار بها.

كما أكد ممثل مكتب الامم المتحدة أنه سيتم قريباً البدء في مشروع إعادة تأهيل كورنيش الستين بتمويل من البنك الدولي بكلفة ٤٠٠ ألف دولار، وسيشمل المشروع إعادة تأهيل الكورنيش بشكل كامل وتشجيره وتوفير الخدمات الأساسية له بما يؤهله ليصبح متنزهاً أكثر جمالاً للعائلات والزوار.

كما تم اعتماد مشروع رصف أحياء منطقة المحضار بخلف بمدينة المكلا الجهة الجبلية بمبلغ ٦٠٠ الف دولار ، والذي سيتم فتح مضاريفه يوم الأحد القادم وسيشمل رصف شوارع ما بين المنازل ومواقع تدفق مياه السيول.

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وأوضح ممثل مكتب الامم المتحدة ، اعتماد تمويل البنك الدولي لمشروع حملة رفع المخلفات الصلبة والحطام من مدينة المكلا وهو مشروع كبير ومتواصل تبلغ كلفته ٣ ملايين دولار ، وسيتم بدء العمل فيه نهاية شهر رمضان المبارك ، وبموجب المشروع سيتم رفع النفايات الصلبة والحطام ومخلفات البناء في مدينة المكلا وتحسين خدمات النظافة حيث سيتم تقسيم المكلا الى أربعة أجزاء (مربعات) تشمل (أحياء مدينة المكلا القديمة - الديس - الشرج) و(فوة -٤٠ شقة - امبيخة - الانشاءات - المتضررين) و (فوة القديمة - ابن سيناء - المساكن - الشافعي) و(بويش - روكب) .

حيث من المقرر أن يتم التخلص من النفايات عن طريق تصريفها في المقلب الرئيس للمدينة (مقلب الغليلة) ، وسيقوم مكتب الأمم المتحدة بتسوية وردم المخلفات بمقلب الغليلة وتجهيز التقسيمات الداخلية وعمليات الحفر وتجميع الأتربة بالمقلب تمهيداً لاستقبال المخلفات المجموعة من المدينة.

وجرى في اللقاء مناقشة مشاريع إعادة تأهيل وسفلتة الشوارع الداخلية لمدينة المكلا ، وتم التأكيد على أهمية المشروع وضرورة الدفع بتنفيذه ، كما جرى بحث ومناقشة مشروع إمداد المدارس والوحدات الصحية وأعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية والذي تم إدراجه ضمن مشاريع البنك الدولي للعام 2019م.

حضر اللقاء مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل ، والمدير العام لمكتب الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة ، ومدير عام صندوق النظافة والتحسين فهمي بن شبراق .