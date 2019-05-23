الصومال تدين بشدة محاولة الحوثيين لمهاجمة مدينة مكة المقدسة

دانت الحكومة الصومالية بشدة صاروخ الحوثيين اليمنيين تجاه مدينة مكة المقدسة في المملكة العربية السعوديةأ

وكانت المملكة السعودية قد ذكرت في وقت سابق أنها اعترضت صاروخين في محافظة مكة أطلقهما الحوثيون.

وفي بيان ، وصفت وزارة الخارجية الصومالية هذه الخطوة بأنها غير مقبولة. وأشادت الصومال بالقوات الجوية السعودية لإحباطهم الهجوم.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، اعترضت قوات الدفاع السعودية صاروخين باليستيين فوق مدينتي جدة والطائف الغربيتين.

وفي يوليو 2017 ، اتهمت المملكة العربية السعودية الحوثيين باستهداف مدينة مكة المكرمة الإسلامية بصاروخ.