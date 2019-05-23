القوات الحكومية تتقدم غرب قعطبة وتحرر معسكر القوات الخاصة بمحور إب

شنت القوات الحكومية صباح اليوم هجمات متفرقة على مواقع عدة لمليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة الضالع جنوب اليمن وحققت تقدم ميداني بتحريرها مواقع كانت تحت سيطرة الحوثيين.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية بتشكيلاتها المختلفة شنت هجمات على مواقع عدة للحوثيين شمال وغرب مديرية قعطبة ، تمكنت فيها من فتح وتأمين خط مريس قعطبة بعد أشهر من محاصرته من قبل مليشيات الحوثي.

وبحسب المصادر فقد شهدت مناطق قردح وحمر وجبال وعل وتباب محيطة بها مطلة على بلدة حمر شمال قعطبة، شهدت معارك عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكدت المصادر تحرير مواقع عدة غرب قعطبة بينها معزوب عامر وقردح وأجزاء كبيرة من حمر وجبال وعل ومعسكر العللة مقر القوات الخاصة بمحور إب.

وفي جبهة حجر فقد تمكنت القوات الحكومية من تحرير بتار وتجري معارك عنيفة تهدف لتحرير مناطق باجه وسليم والتي سيطرت عليها مليشيا الحوثي يوم أمس.

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وتحدثت المصادر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي وآخرين في صفوف القوات الحكومية.

وأعلن بيان صادر عن قوات الحزام الأمني بالضالع تحرير معسكر العللة وبعد عمليات التفاف وتقدم للقوات المشتركة ، مؤكدا تحرير جبل " وعل " الاستراتيجي والسيطرة عليه لتتم بعدها عمليه تحرير مناطق " قردح - حمر الساده ".

ولا تزال عمليات تمشيط واسعة تجري في الأثناء بعدد من المواقع والبلدات التي جرى تحريرها الأربعاء.

وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات الحكومية تتقدم صوب مدينة الفاخر حيث تراجعت مليشيا الحوثي صوب المدينة التي سيطرت عليها قبل أسابيع.

وتأتي عمليات التقدم الميداني بعد أن تقدمت القوات الحكومية يوم الجمعة الماضية حيث شنت هجمات مكثفة على مواقع لمليشيا الحوثي شمال وغرب مدينة قعطبة وتمكنت من تحرير المدينة من قبضة الحوثيين.